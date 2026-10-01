Javier Milei se reunió en París con 13 gobernadores para buscar inversiones

El Presidente mantuvo un encuentro reservado con los mandatarios provinciales que participan de la Argentina Week, el evento que busca promocionar al país ante empresarios e inversores europeos. Durante la reunión repasaron la situación económica y las principales variables.

El Presidente mantuvo un encuentro reservado con los mandatarios provinciales que participan de la Argentina Week, el evento que busca promocionar al país ante empresarios e inversores europeos. Durante la reunión repasaron la situación económica y las principales variables.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en París con los 13 gobernadores que participan de la Argentina Week, en el marco de la gira oficial por Francia destinada a promocionar a la Argentina y atraer nuevas inversiones. El encuentro tuvo como eje la situación económica y el análisis de distintos indicadores.

Del encuentro participaron Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Córdoba estuvo representada por su vicegobernadora, Myrian Prunotto.

Durante la reunión, Milei agradeció la presencia de los mandatarios y destacó el carácter federal de su gestión. Según se informó, también remarcó el potencial de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, actividades con fuerte presencia en las provincias del interior y que forman parte de la agenda de búsqueda de capitales internacionales.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). La Argentina Week continuará con reuniones entre funcionarios, gobernadores y empresarios, mientras Milei tiene además previsto un encuentro bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron.