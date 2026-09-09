Más de 1.000 investigadores se movilizaron al Polo Científico para reclamar por los ingresos al CONICET

Investigadores de distintas partes del país se concentraron este miércoles frente al Polo Científico, en Palermo, para exigir respuestas al Gobierno y a las autoridades del CONICET. Advierten por el freno de los ingresos y el impacto de las políticas de ajuste sobre el sistema científico.

Investigadores de distintas partes del país se concentraron este miércoles frente al Polo Científico, en Palermo, para exigir respuestas al Gobierno y a las autoridades del CONICET. Advierten por el freno de los ingresos y el impacto de las políticas de ajuste sobre el sistema científico.

Más de 1.000 investigadores se movilizaron este miércoles al Polo Científico para reclamar por las altas pendientes en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La protesta comenzó desde las 11 y tuvo réplicas en distintas ciudades del país, entre ellas Mar del Plata, Bahía Blanca, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

El principal reclamo apunta a la efectivización de los cargos concursados correspondientes a los ingresos CIC 2022. Según los investigadores, unas 600 personas permanecen a la espera de incorporarse a la planta permanente del organismo desde 2023. Además, reclaman por otras 400 altas presupuestadas para investigadores y personal de apoyo correspondientes a 2026, de las que todavía no recibieron respuestas.

Desde el colectivo de Investigadorxs Ingresantes CONICET señalaron que el freno de las incorporaciones también afecta las trayectorias de jóvenes científicos y puede profundizar la pérdida de profesionales altamente capacitados. En ese sentido, denunciaron que las dificultades para ingresar al sistema obligan a muchos especialistas a buscar empleos fuera de sus áreas de formación o incluso en el exterior.

La movilización se realizó en el marco del tercer aniversario de la espera por los ingresos y estuvo acompañada por reclamos contra el ajuste y el debilitamiento del sistema científico-tecnológico. Los manifestantes también exigieron reuniones con las autoridades y la resolución de la totalidad de las altas pendientes para investigadores y personal de apoyo.