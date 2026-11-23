Un hombre de 36 años fue aprehendido tras ser auxiliado por los Bomberos. Se había desvanecido en el auto. Tenía tussi, cocaína, paco y pastillas.

Un hombre de 36 años fue aprehendido tras ser auxiliado por los Bomberos. Se había desvanecido en el auto. Tenía tussi, cocaína, paco y pastillas.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a un hombre de 36 años, que había sufrido una emergencia de salud. Fue auxiliado por los Bomberos pero los efectivos descubrieron que tenía droga (tussi, cocaína, paco y pastillas).

Sucedió en Sayos y Canadá de Lanús. Efectivos de las comisaría séptima de Lanús arribaron a la zona por una emergencia de salud. El hombre, posteriormente detenido, se había desvanecido en el auto, por lo que fue auxiliado por los Bomberos.

Sin embargo, los efectivos descubrieron que tenía varias dosis de tussi, cocaína, paco y pastillas (entre ellas tadalafilo, clonazepan y zildenafil). Eran al menos 36 sobres y algunos blisters, precisaron fuentes policiales.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 Descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. La acusación es “tenencia de estupefacientes”.