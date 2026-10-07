El mensaje de la mamá de Anahí Benítez: “En estos nueve años no se fue el dolor”

A poco más de nueve años del femicidio de Anahí, su mamá emitió un doloroso mensaje, con críticas a las fuerzas se seguridad y la Justicia.

A poco más de nueve años del femicidio de Anahí, su mamá emitió un doloroso mensaje, con críticas a las fuerzas se seguridad y la Justicia.

Silvia Pérez Vilor, la mamá de Anahí Benítez, cuestionó la investigación por la desaparición de la joven (finalmente fue hallada muerta) y apuntó contra la Justicia. “No movieron un dedo para encontrarte”, le dice a su hija y advierte en “en estos nueve años no se fue el dolor”.

“Jamás podré comprender lo que pasó. Hubo actores despiadados, escoria que nunca debió rozarte siquiera. Hubo omisores que no movieron un dedo para encontrarte. Destaco especialmente al NO rastreo de tu teléfono, que dos días después de tu desaparición se activó en manos de esa bestia de Marcelo Villalba, pero tu compañía telefónica (Claro) lo informó muchos días después. Total era sólo un trámite sin ninguna urgencia”, señala el mensaje.

También mencionó “a los perros rastreadores inútiles que marcaron desde casa tres rutas distintas de tu camino. Ellos también son asesinos. Todas las fuerzas del país, en casi una semana, no pudieron encontrarte a seis cuadras de casa, donde estabas“. Califica como “fiscal de pacotilla” a Mariana Monti, a quien acusa de noo estar en ningún lugar.

“Esa pocilga de mierda, escondida en esa reserva, y ese hdp con cara de yo no fui. Ese era el lugar donde estabas. Lo dice el bidón de naftaleno, con adecuado equipo de perfusión, y tu cuerpo inundado de naftaleno”, advirtió, al tiempo que habló de “peritos corruptos”.

Y sumó: “Igual, lo tremendamente doloroso, trágico e inhumano es que un Sol como vos ya no esté aquí, haciendo de este mundo un lugar mejor”.

“Te amo mi chiquita. En estos nueve años no se fue el dolor. Se acumuló y se acumula día a día tomando cada célula, cada átomo y cada partícula de la poca energía que me queda. Pero el amor no cambia. No se puede tocar. Es sagrado como la vida misma”, cierra el mensaje.

Vale recordar que la condena a Villalba llegó en 2023, en el marco del segundo juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora lo condenó a prisión perpetua por el crimen de Anahí Benítez, quien fue violada y asesinada en 2017. Marcos Bazán, en tanto, fue absuelto en este proceso. Había sido condenado en 2020.

Anahí tenía 16 años cuando fue vista por última vez, el 29 de julio de 2017. Ese día salió de su casa de Parque Barón para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado -desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza- enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que fue estrangulada, le habían suministrado drogas y fue abusada.