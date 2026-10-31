Bolsonaro: “Perdí frente al sistema, perdí frente al poder judicial”

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente, con una transmisión en sus redes sociales y desde Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente, con una transmisión en sus redes sociales y desde Estados Unidos.

Desde los Estados Unidos, Flavio Bolsonaro reapareció en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para analizar el escenario político tras el desenlace electoral y los recientes movimientos de la justicia brasileña. Apuntó contra el Poder Judicial y trazó los próximos pasos de su espacio político.

“Cualquier interés en el sistema. Perdí frente al sistema, perdí frente al poder judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no, que no me sometería a eso”, sentenció el dirigente al inicio de su mensaje, justificando su decisión táctica ante la arremetida de los tribunales, que derivó en su huida, con ayuda de Javier Milei.

Denunció persecución

Denunció una persecución sistemática y apuntó directamente contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quien acusó de acelerar decisiones arbitrarias aprovechando el clima poselectoral.

“Y que quede claro: esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían —y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba—”, expresó.

Según relató, pocas horas después de los comicios, de Moraes “forzó la situación para intentar atarme de verdad, para intimidarme con una decisión que no tenía ni pies ni cabeza, y todo ello sin consultar a la Procuraduría General de la República”.

Liderazgo

Asimismo, llamó a sus seguidores a mantener la cohesión y anunció un cambio en el eje de la resistencia opositora. “Yo voy, a partir de ahora, a volver a estar activo aquí para trocar ideas con ustedes, ejercer ese liderazgo que ustedes me dieron, hacer lo que estuviera a nuestro alcance para tener esa resistencia en el Congreso Nacional”, dijo.

En este sentido, marcó cuáles serán las prioridades legislativas del sector de cara a la pulseada institucional en Brasilia, señalando como meta principal “la elección de Rogério Marinho en la presidencia del Senado”, un bastión clave desde donde buscarán reorganizar la correlación de fuerzas frente al oficialismo.