La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una protesta con movilización al Hospital Garrahan en rechazo a los despidos y las suspensiones que afectan a trabajadores del centro de salud pediátrico. La medida busca visibilizar los reclamos del personal y expresar el rechazo a las decisiones que impactan sobre el sector.
La convocatoria sindical apunta a reunir a trabajadores y organizaciones en las inmediaciones del hospital, en medio de la tensión por la situación laboral y los reclamos vinculados a las condiciones de trabajo y la estabilidad de los empleados.
Desde ATE plantearon la necesidad de manifestarse frente a las medidas adoptadas y sostener el reclamo por la situación de los trabajadores del Garrahan, uno de los principales centros pediátricos del país.
La protesta se suma a las distintas acciones impulsadas por sectores gremiales en el hospital, en un contexto de conflicto por las políticas laborales y las condiciones en las que se desempeña el personal de salud.
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