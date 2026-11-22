La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una protesta con movilización al Hospital Garrahan para reclamar contra despidos y suspensiones. La convocatoria se enmarca en el conflicto que atraviesa el personal del centro pediátrico.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una protesta con movilización al Hospital Garrahan para reclamar contra despidos y suspensiones. La convocatoria se enmarca en el conflicto que atraviesa el personal del centro pediátrico.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una protesta con movilización al Hospital Garrahan en rechazo a los despidos y las suspensiones que afectan a trabajadores del centro de salud pediátrico. La medida busca visibilizar los reclamos del personal y expresar el rechazo a las decisiones que impactan sobre el sector.

La convocatoria sindical apunta a reunir a trabajadores y organizaciones en las inmediaciones del hospital, en medio de la tensión por la situación laboral y los reclamos vinculados a las condiciones de trabajo y la estabilidad de los empleados.

Desde ATE plantearon la necesidad de manifestarse frente a las medidas adoptadas y sostener el reclamo por la situación de los trabajadores del Garrahan, uno de los principales centros pediátricos del país.

La protesta se suma a las distintas acciones impulsadas por sectores gremiales en el hospital, en un contexto de conflicto por las políticas laborales y las condiciones en las que se desempeña el personal de salud.

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