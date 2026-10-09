Qué pasó con el oro: el Banco Central desmintió a la AGN

El Banco Central cruzó los datos revelados por la Auditoría General de la Nación, que habló de una pérdida de más de 1.000 millones de dólares.

El Banco Central cruzó los datos revelados por la Auditoría General de la Nación, que habló de una pérdida de más de 1.000 millones de dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cruzó los datos revelados por la Auditoría General de la Nación (AGN), que habló de una pérdida de más de 1.000 millones de dólares, y señaló que en 2025 “su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de 2.505 millones”.

El BCRA explicó que, el desempeño revelado “refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”.

“Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos”, aseguró.

En ese sentido, el BCRA precisó que “en años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo”. “Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida”, apuntó.

Así, plantea que “la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”.

Aclaró, asimismo, que “las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi veinte años”. “De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025”, añadió.

En este contexto, durante el período 2007-2011, la institución bancaria planteó que “la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”. “Tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas”, acotó.

“Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”, señala el BCRA. “La AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años”, subrayó.