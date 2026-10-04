Los Andes lo ganaba en Mendoza, pero Godoy Cruz se lo dio vuelta sobre el final

El Milrayitas se imponía 1-0 con un gol de Mario Galeano, pero el Tomba reaccionó en los últimos minutos y ganó 2-1. El equipo de Lomas de Zamora quedó a cinco puntos de Ciudad de Bolívar, que ocupa el último lugar de clasificación al Torneo Reducido.

El Milrayitas se imponía 1-0 con un gol de Mario Galeano, pero el Tomba reaccionó en los últimos minutos y ganó 2-1. El equipo de Lomas de Zamora quedó a cinco puntos de Ciudad de Bolívar, que ocupa el último lugar de clasificación al Torneo Reducido.

Los Andes tuvo el triunfo en sus manos, pero terminó con las manos vacías en Mendoza. Por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional, el equipo dirigido por César Monasterio cayó 2-1 ante Godoy Cruz, que logró dar vuelta el partido en el tramo final. Mario Galeano había puesto en ventaja al Milrayitas, mientras que Axel Rodríguez y Martín Pino marcaron para el conjunto mendocino.

El primer tiempo mostró a un Godoy Cruz más peligroso, aunque Sebastián López sostuvo a Los Andes con varias intervenciones importantes. El arquero tuvo dos buenas atajadas ante Santiago Martínez y Felipe Cairus, además de responder ante remates desde afuera del área. El visitante, por momentos, logró plantarse de igual a igual, pero le costó conectar a sus hombres de ataque.

Los Andes golpeó en el comienzo del complemento. A los seis minutos, Mauricio Asenjo encontró con un pase largo a Mario Galeano, quien enganchó ante Tomás Rossi y sacó un fuerte remate que venció a Juan Strumia para poner el 1-0. A partir de allí, el Milrayitas intentó defender la ventaja mientras Godoy Cruz adelantó sus líneas y buscó el empate.

El desenlace fue el peor para Los Andes. A los 39 minutos, Axel Rodríguez aprovechó una serie de rebotes y marcó el 1-1. Cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, en tiempo de descuento un cabezazo de Fabricio Oviedo generó un rebote que Sebastián López no pudo controlar y Martín Pino apareció para empujar la pelota y sellar el 2-1. Con este resultado, Los Andes quedó con 40 puntos, a cinco de Ciudad de Bolívar, que ocupa el último puesto de clasificación al Reducido. Al Milrayitas le quedan cuatro partidos y el próximo será ante Racing de Córdoba como visitante, por lo que ya no tiene margen de error en la pelea por ingresar a los ocho mejores.