El Gobierno denunciará judicialmente la toma del Palacio Pizzurno

El Ministerio de Capital Humano anunció que presentará una denuncia para investigar lo ocurrido durante la protesta de estudiantes universitarios, que reclamaban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Policía Federal desalojó el edificio durante la noche.

El Ministerio de Capital Humano anunció que presentará una denuncia para investigar lo ocurrido durante la protesta de estudiantes universitarios, que reclamaban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Policía Federal desalojó el edificio durante la noche.

El Gobierno nacional realizará una denuncia judicial por la toma del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, protagonizada este miércoles por estudiantes universitarios que reclamaban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida comenzó con una sentada y luego los manifestantes ingresaron al edificio ubicado en Pizzurno 935.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, calificaron la protesta como una “toma violenta” y señalaron que se produjeron presuntos daños al patrimonio público. A través de un comunicado, la cartera anticipó que acudirá a la Justicia para que se investigue lo sucedido, se determinen eventuales daños y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

El reclamo estudiantil incluía, además del cumplimiento de la ley, la actualización de las Becas Progresar, la implementación efectiva del boleto educativo y un aumento de los fondos destinados a residencias y comedores universitarios. Los estudiantes habían solicitado una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y sostuvieron que la permanencia en el edificio era una medida pacífica.

Durante la noche, efectivos de la Policía Federal Argentina ingresaron al Palacio Pizzurno y desalojaron a los estudiantes. El conflicto se produjo mientras continúa la disputa entre el Gobierno y el sector universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación también fue reclamada por la Justicia en una resolución reciente.