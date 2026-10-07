La Justicia pidió informes sobre un cruce ferroviario de Lomas de Zamora

A partir de la presentación de un amparo colectivo, por numerosos siniestros, la Justicia pidió informes a Trenes Argentinos y el Municipio de Lomas de Zamora.

A partir de la presentación de un amparo colectivo, por numerosos siniestros, la Justicia pidió informes a Trenes Argentinos y el Municipio de Lomas de Zamora.

Una serie de siniestros ferroviarios que se registraron en el paso de Fonrouge y Boedo, en Lomas de Zamora, generó la presentación de un amparo colectivo, por el cual la Justicia pidió una serie de informes tanto a la empresa Trenes Argentinos como a la Municipalidad.

El reclamo colectivo plantea la necesidad de implementar medidas de prevención y seguridad para peatones, vecinos y usuarios del tren, en función de una seguidilla de accidentes que se registraron en este cruce y en pocos días.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 3 requirió informes a Trenes Argentinos Operaciones, Trenes Argentinos Infraestructura, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Municipalidad de Lomas de Zamora.

El plazo establecido por la Justicia para presentar los informes solicitados es de 10 días. Entre los temas a los que se debe dar respuesta figuran las condiciones del cruce y las medidas adoptadas para prevenir accidentes.