Tras una discusión, fue atropellado en Lomas de Zamora: pelea por su vida

Un hombre de 27 años se encuentra internado, en grave estado, en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. El agresor está prófugo.

Un hombre de 27 años se encuentra internado, en grave estado, en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. El agresor está prófugo.

Un hombre que circulaba con su bicicleta por las calles de Villa Galicia, partido de Lomas de Zamora, fue atropellado por un automóvil. El conductor se dio a la fuga. Habían protagonizado una discusión el día anterior.

La víctima fue identificada como Román Valdéz, de 27 años, y se encuentra en el centro de salud lomenses, internado en terapia intensiva. Se trata de un coma inducido, informaron las fuentes, y es para tratar las graves lesiones que sufrió.

Una cámara de seguridad captó el momento del hecho, que se registró ayer por la mañana. Román andaba en bicicleta por la calle Dinamarca cuando fue embestido por un Renault Clio de color negro, que tras el choque y ver a la víctima tendida en el asfalto, se dio a la fuga.

Las fuentes informaron que se trata de una persona con la cual había discutido la noche anterior, gresca en el marco de la cual ambos se habían proferido distintas amenazas. Por el momento, el atacante, señalado por “intento de homicidio”, sigue prófugo.