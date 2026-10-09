El Foro Hídrico de Lomas rechazó la privatización de AySA y alertó por las tarifas y las obras

La organización cuestionó la venta del 90% de las acciones de la empresa por US$340,2 millones y advirtió sobre el impacto que podría tener en el acceso al agua potable y las cloacas. También reclamó transparencia en la valuación y garantías para los usuarios.

La organización cuestionó la venta del 90% de las acciones de la empresa por US$340,2 millones y advirtió sobre el impacto que podría tener en el acceso al agua potable y las cloacas. También reclamó transparencia en la valuación y garantías para los usuarios.

El Foro Hídrico de Lomas de Zamora expresó su rechazo a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que el Gobierno nacional avanzara con la venta del 90% de las acciones de la empresa por US$340,2 millones. La oferta más elevada fue presentada por un consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua, que superó los US$285 millones ofrecidos por el grupo Roggio.

Desde la organización advirtieron que el cambio de gestión genera interrogantes sobre el futuro de las tarifas, el financiamiento de las obras y la expansión de las redes de agua y saneamiento. En particular, cuestionaron que los usuarios puedan terminar afrontando parte de los costos de infraestructura y de la rentabilidad de la concesionaria. “El agua no es una mercancía, es un derecho humano fundamental, que debe estar garantizado”, sostuvo Patricia Rodríguez, vecina de Temperley y autora de un libro sobre las luchas por el agua y el saneamiento en el Conurbano Sur.

Otro de los puntos centrales del reclamo está relacionado con las inversiones previstas para los próximos años. El esquema contempla compromisos de inversión y mantenimiento para ampliar y mejorar el servicio, pero el Foro cuestionó que parte de las obras pueda financiarse con recursos públicos mientras la operación queda en manos privadas. Además, alertó sobre las consecuencias de la falta de cloacas, el deterioro de la infraestructura y la contaminación de los cursos de agua, especialmente en los sectores más vulnerables.

Por último, la organización exigió que se publiquen los criterios y los informes técnicos utilizados para determinar el valor de AySA. Según señalaron, el Gobierno esperaba obtener alrededor de US$500 millones, una cifra superior a la oferta de US$340,2 millones por el paquete accionario. El Foro Hídrico anticipó que continuará reclamando tarifas accesibles, controles públicos efectivos y obras que respondan a las necesidades de los barrios. “El agua y el saneamiento no son una mercancía más”, concluyeron.