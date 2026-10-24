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Cuatro detenidos en Avellaneda: secuestraron 600 dosis de cocaína y marihuana

Desbarataron dos búnker en Avellaneda. Cuatro detenidos. Secuestraron drogas, un arma de fuego.

En el marco de una investigación por venta de droga en Avellaneda, la Policía Federal desarticuló dos búnkers. Cuatro personas fueron detenidas, acusadas de narcomenudeo, y secuestraron 600 dosis de cocaína y marihuana.

La investigación comenzó cinco meses atrás, cuando efectivos identificaron a cuatro hombres de “Villa tranquila”, localidad de Dock Sud y partido de Avellaneda, sospechados de venta de estupefacientes al menudeo.

“Con la profundización de las pesquisas, se identificaron dos inmuebles próximos entre sí dentro del asentamiento, como puntos de venta o bunkers utilizados para el acopio, fraccionamiento y la venta de sustancias narcóticas”, precisaron las fuentes.

Allanamientos y detenciones

El Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Mariela Bonafine, ordenó los allanamientos a los domicilios ubicados en las calles Rivas y Pinzón, respectivamente. Durante el procedimiento, los federales lograron la detención de los cuatro investigados, argentinos y mayores de edad.

Además, se secuestraron más de 530 dosis de marihuana y 151 de cocaína, una pistola calibre 32, cartuchos y cargadores de distintos calibres, un cuchillo, dinero en efectivo producto de las ventas de la droga, una balanza de precisión y un teléfono celular.

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