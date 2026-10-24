Cuatro detenidos en Avellaneda: secuestraron 600 dosis de cocaína y marihuana

En el marco de una investigación por venta de droga en Avellaneda, la Policía Federal desarticuló dos búnkers. Cuatro personas fueron detenidas, acusadas de narcomenudeo, y secuestraron 600 dosis de cocaína y marihuana.

La investigación comenzó cinco meses atrás, cuando efectivos identificaron a cuatro hombres de “Villa tranquila”, localidad de Dock Sud y partido de Avellaneda, sospechados de venta de estupefacientes al menudeo.

“Con la profundización de las pesquisas, se identificaron dos inmuebles próximos entre sí dentro del asentamiento, como puntos de venta o bunkers utilizados para el acopio, fraccionamiento y la venta de sustancias narcóticas”, precisaron las fuentes.

Allanamientos y detenciones

El Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Mariela Bonafine, ordenó los allanamientos a los domicilios ubicados en las calles Rivas y Pinzón, respectivamente. Durante el procedimiento, los federales lograron la detención de los cuatro investigados, argentinos y mayores de edad.

Además, se secuestraron más de 530 dosis de marihuana y 151 de cocaína, una pistola calibre 32, cartuchos y cargadores de distintos calibres, un cuchillo, dinero en efectivo producto de las ventas de la droga, una balanza de precisión y un teléfono celular.