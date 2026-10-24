Los Andes afronta un partido que no cambiará nada

Los Andes y Estudiantes se enfrentarán mañana en el Estadio Ciudad de Caseros. El conjunto de Lomas de Zamora ya no puede alcanzar la última plaza del Reducido, que la tiene asegurada el rival.

Los Andes y Estudiantes se enfrentarán mañana en el Estadio Ciudad de Caseros. El conjunto de Lomas de Zamora ya no puede alcanzar la última plaza del Reducido, que la tiene asegurada el rival.

Los Andes, que ya se despidió del Reducido, visitará mañana a Estudiantes, que tiene asegurada su plaza en la competencia por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El encuentro, válido por la Fecha 35 de la competencia de la Primera Nacional, se disputará el domingo, desde las 15.30, en el Estadio Ciudad de Caseros.

El Milrayitas cumple con la formalidad y Estudiantes, que ocupa la última plaza del Reducido y no corre ningún peligro, hará lo propio.

Los Andes está noveno con 41 puntos (producto de nueve victorias, 14 empates y 11 derrotas) y quedan seis puntos en juego (tiene a Estudiantes y Mitre por delante) por lo que ya no tiene chances de alcanzar la última plaza.