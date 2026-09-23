Ley de Financiamiento Universitario: nueva advertencia de la Justicia

La Justicia ordenó que el Gobierno cumpla con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitarios y avisó que habrá multas.

La Justicia ordenó que el Gobierno cumpla con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitarios y avisó que habrá multas.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios esperan que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La Justicia ordenó que cumpla con los artículos 5 y 6 de la normativa, pero aclaró que habrá multas por cada día que no se cumpla.

“El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a que dé efectivo cumplimiento de los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo máximo de cinco días o se aplicarán multas por cada día de demora”, informó.

Ayer se realizó el decimotercero paro nacional del año, y el cuarto de este mes, en reclamo del efectivo cumplimiento de la Ley.

Además, ya se realizó la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria, que se concretará el próximo 15 de octubre. “Nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública”, convocan los rectores.

Asimismo, la FATUN (nodocentes) dio a conocer un cronograma de paros escalonados, en total 15, de cara a la marcha. Habrá medidas de fuerza en las universidades de la Región.

El 23 de septiembre será en la UNLa (Universidad Nacional de Lanús). Asimismo, el 8 de octubre es el turno de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), mientras que el 2 será en la UNAV (Universidad Nacional de Avellaneda) y el 6 en la UNaB (Universidad Nacional Guillermo Brown).