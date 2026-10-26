Apertura de preinscripciones en la Universidad Nacional Guillermo Brown

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abre las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 y convoca a quienes sueñan con iniciar sus estudios universitarios a dar el primer paso hacia un futuro con nuevas oportunidades con una propuesta académica de calidad vinculada al trabajo, la tecnología, la producción, las necesidades de la comunidad y al desarrollo de la región.

El cronograma establece dos períodos diferenciados: el 26 y 27 de octubre para la licenciatura en Enfermería y del 2 al 13 de noviembre para el resto de las carreras.

El trámite se realizará de manera online, a través de inscripcion.unab.edu.ar, donde se encuentra disponible la información sobre las carreras, los requisitos y las condiciones de ingreso.

Con licenciaturas y tecnicaturas en Acompañamiento Terapéutico, Administración, Automatización y Control, Ciencia de Datos, Ciencias Políticas, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Enfermería, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, Programación, Prótesis Dental y el ciclo de complementación curricular de Enseñanza de la Matemática; la UNaB ofrece una formación que dialoga con las necesidades del presente y los desafíos del futuro.

Toda la información en la web de la universidad www.unab.edu.ar o a través de sus redes sociales

Con más de 5 mil estudiantes y cerca de 600 graduados desde su puesta en marcha, a fines de 2019, la UNaB se consolidó como un actor relevante en el desarrollo educativo de Almirante Brown y la región.