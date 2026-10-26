Violencia de género: 25 femicidios en los primeros 20 días de octubre

La Casa del Encuentro advirtió que en apenas 20 días de octubre se registraron 25 femicidios. Reclamo.

La Casa del Encuentro advirtió que en apenas 20 días de octubre se registraron 25 femicidios. Reclamo.

La Casa del Encuentro, organización especializada en el abordaje de la violencia hacia las mujeres e infancias y la trata de personas, advirtió que en los primeros 20 días de octubre se contabilizaron 25 víctimas fatales de violencia machista.

“Además de negar la violencia de género, ¿van a hacer algo para detenerla?”, es la pregunta de la organización, que viene denunciando retrocesos en materia de género. La última advertencia, de hecho, fue la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia limite el alcance de la figura de femicidio.

El último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, publicado en los primeros días de este mes, señala que en nueve meses 192 víctimas fatales de violencia de género. “Hubo 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 9 transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños”, detalla.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizan 57 crímenes y lidera el trágico ránking. En septiembre se sumaron ocho casos.