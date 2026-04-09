La Cámpora empuja al intendente de Lanús para que lidere la Federación Argentina de Municipios



En el marco de la interna del oficialismo provincial, el kirchnerismo buscará disputarle a Fernando Espinoza la presidencia de la Federación Argentina de Municipios (FAM) como paso previo a competir con él año por la intendencia de La Matanza en 2027.

En ese sentido, La Cámpora puso en la mesa el nombre del intendente de Lanús, Julián Álvarez, como posible postulante a conducir la FAM, luego de dos mandatos consecutivos de Espinoza al frente de ese organismo.

La FAM fue creada a finales de los 90 y congrega más de 500 comunas y se erigió como una herramienta de presión de los intendentes para discutir políticas de gobierno con las provincias y la Nación.

Desde los sectores opositores al matancero, indican que las causas que tiene en la Justicia motivaron que la FAM fuera espaciando sus encuentros hasta llegar a un punto muerto al punto que muchos jefes comunales comenzaron a interactuar en el marco del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), una suerte de FAM paralela que días atrás reunió en Paraná a mandatarios locales de las grandes ciudades del país.

El núcleo de la convocatoria es la necesidad planteada por varios intendentes de agruparse en una estructura sólida para hacer desde ahí los múltiples reclamos al gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, La Cámpora ve una oportunidad de disputarle a Espinoza la FAM en un escenario de enfrentamiento con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que también tiene entre sus objetivos centrales ir por la intendencia matancera.

Actualmente, en conurbano sur el cristinismo gobierna Lanús y Quilmes, y mantiene una alianza estrecha el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, por lo que sumar La Matanza, representaría un incremento de músculo político en la estructura peronista.

Para eso, el jefe de bloque del peronismo en la Cámara baja provincial, Facundo Tignanelli, subió el tono de las críticas a la gestión de Espinoza a quien acusan de sumar “porteños” y “antiperonistas” y destacan sus problemas con la recolección de residuos.

Además, el escudero de Máximo Kirchner en la legislatura, recordó que la gestión de Espinoza tiene 250.000 millones en un plazo fijo que se podrían usar para resolver los problemas de los vecinos: “Está subestimando a los votantes de La Matanza. Ellos votaron peronismo, pero designan antiperonistas para gobernar”, recalcó el legislador.

En paralelo, La Cámpora demora la iniciativa de los intendentes que responden a Kicillof de reinstaurar las reelecciones indefinidas, una iniciativa que de no prosperar dejaría afuera a Espinoza de la carrera por otro mandato en La Matanza.

La idea del kirchnerismo de reemplazar a Espinoza encuentra coincidencias en sectores que reclaman que la FAM vuelva a tener el perfil transversal de sus comienzos, cuando tuvo como primer presidente al peronista Julio Alak y, luego, al entonces radical bahiense, ahora en el GEN, Jaime Linares.