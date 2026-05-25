Más de un un millón de bonaerenses sufrirán aumentos de hasta el 100% en las boletas de gas

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires rechazó que se elimine al territorio del régimen de Zonas Frías, proyecto que tiene media sanción, y alertó que “1.300.000 bonaerenses en 94 municipios podrían perder el descuento en su factura de gas”.

Destaca que la Ley 27.637 incorporó en 2021 a 94 localidades del frente marítimo y sur de la PBA al beneficio de zona fría. “El criterio fue técnico: zonas bio-ambientales según norma IRAM 11603/2012, avalado por informes del ENARGAS”, aclaró.

En este marco, precisó que “no es lo mismo” porque un usuario en zona fría usa gas de red entre 6 y 8 meses al año, mientras que un usuario en la Ciudad de Buenos Aires, sólo 3 meses.

“El Gobierno dice que la ampliación benefició zonas que no lo necesitan. Eso contradice los informes técnicos del propio ENARGAS. El beneficio busca igualar el impacto del gasto en gas entre zonas con climas distintos. No es un privilegio“, precisó.

La Defensoría alertó que “las facturas subirían entre un 50% y un 100% de forma automática“. “Familias que restringen calefacción aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente en hogares con personas con discapacidad”, completó.

“La reforma mantiene el criterio geográfico por temperatura para Patagonia, Malargüe y la Puna. Pero aplica criterio socioeconómico solo para las zonas de la PBA incorporadas en 2021. El mismo frío, distinto trato“, cuestionó.



El comunicado concluye: “Desde la Defensoría del Pueblo defendemos el derecho de 1.300.000 bonaerenses al acceso justo al gas. El frío no distingue criterios económicos ni políticos. y la ley tampoco debería hacerlo“.