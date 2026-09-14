Esteban Echeverría: Asesinaron a balazos a un joven de 22 años y buscan a tres sospechosos

Un joven de 22 años fue asesinado a balazos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y por el crimen son buscados tres sospechosos que, de acuerdo con la investigación, se habrían encontrado con la víctima poco antes del ataque.

El joven fue identificado como Daniel Walter Pintos. El hecho salió a la luz luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en General Villegas al 700, casi en el cruce con Daireaux, en una zona descampada.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron el cuerpo de Pintos y a su novia. A pocos metros se encontraba un Chevrolet Corsa bordó.

El encuentro por la supuesta venta de un auto

Según el relato aportado por la joven a los investigadores, antes del crimen se encontraba junto a Pintos en un local de venta de hamburguesas cuando él recibió una llamada de tres hombres con quienes debía encontrarse, presuntamente para entregarles el vehículo, que iba a ser vendido.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, Pintos, su novia y los tres sospechosos se encontraron en la esquina de General Villegas y José María Martínez y luego subieron al automóvil.

Siempre según la declaración de la mujer, posteriormente ella y su pareja fueron reducidos y dos de los tres hombres habrían efectuado los disparos contra Pintos, tras lo cual escaparon y permanecen prófugos.

Recibió disparos en la cabeza y la espalda

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar y determinaron que la víctima presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y en la espalda.

Durante las tareas realizadas en el terreno fueron secuestradas tres vainas servidas y una munición calibre 9 milímetros, elementos que serán analizados como parte de la investigación. Además, establecieron que el Chevrolet Corsa encontrado junto al cuerpo había sido robado el 17 de febrero.

Un detenido por encubrimiento

A partir de la información reunida en la causa, efectivos de la Comisaría 1ª de Esteban Echeverría realizaron un allanamiento en una vivienda de Benavides al 3200 donde fue detenido un hombre de 58 años, investigado por presunto encubrimiento y por una posible vinculación con los sospechosos buscados por el homicidio.

En el domicilio también fueron secuestrados otro Chevrolet Corsa que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el 23 de julio, y una motocicleta BMW, sustraída el 26 de julio.

La causa fue caratulada preventivamente como “Homicidio y encubrimiento” y quedó a cargo de la fiscal María Paula Segade Sánchez, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de Esteban Echeverría.