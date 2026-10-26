Tiroteo en Fuerte Apache: dos muertos y cuatro heridos

Una pelea entre bandas, a los tiros, dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos en Fuerte Apache. Video.

Una pelea entre bandas, a los tiros, dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos en Fuerte Apache. Video.

Dos muertos y cuatro heridos fue el saldo que dejó un tiroteo entre dos bandas que se disputan el territorio narco en el Barrio Ejército de los Andes, más conocido como “Fuerte Apache”, ubicado en la localidad bonaerense de Ciudadela.

La balacera se produjo entre los nudos 3 y 6, que dejó el saldo de dos víctimas fatales, un joven de 17 años y otro hombre de 36.

Entre los heridos hay un joven de 20 años con heridas en brazo y pierna; uno de 17 años con un disparo en la pierna; una chica de 18 años con un balazo en el tobillo; y una cuarta persona con heridas, pero se desconoce edad, género y lugar donde recibió el proyectil.

Todo comenzó cuando las víctimas estaban en el Nudo 6 de ese barrio del partido bonaerense de Tres de Febrero, cuando por allí pasó un automóvil y desde el interior efectuaron disparos para luego escapar. Tras los balazos se registraron corridas y gritos por la zona.

La hipótesis que maneja la Justicia sería una disputa por el territorio narco y los dos grupos apuntados serían “Los Fiolos” contra la Villa Matienzo”. Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Daniela D’Elia.