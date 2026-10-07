El jueves habrá un paro en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

El paro forma parte del plan de lucha, que contempla medidas de fuerza escalonadas en distintas universidades, de cara a la marcha del 15.

El paro forma parte del plan de lucha, que contempla medidas de fuerza escalonadas en distintas universidades, de cara a la marcha del 15.

En el marco del plan de lucha de FATUN (gremio que representa a los no docentes), se realizará mañana un paro la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

Esta medida se enmarca en el plan de lucha que contempla paros escalonados en distintas casas de altos estudios, el 8 de octubre será el turno de la UNLZ, de cara a la marcha federal del 15 de octubre.

Vale recordar que en septiembre se realizaron cuatro medidas de fuerza nacionales (acompañadas también por FATUN): 2, 8, 18 y 22 de septiembre.

Hubo otra el 27 y 28 de agosto (de 48 horas), la anterior había sido el 12. En mayo se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.