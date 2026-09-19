Además del paro nacional, habrá otros escalonados en distintas universidades

Tras el paro del próximo martes, FATUN anunció una serie de medidas de fuerza escalonados. ¿Cuándo serán en las universidades de la Región?

Tras el paro del próximo martes, FATUN anunció una serie de medidas de fuerza escalonados. ¿Cuándo serán en las universidades de la Región?

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció una serie de paros en distintas casas de altos estudios. Las medidas de fuerza en las universidades de la Región (UNLa, UNAV, UNaB y UNLZ).

Además del paro el 22 de septiembre (el próximo martes), el gremio que representa a los nodocentes dio a conocer un esquema de “15 paros escalonados de 24 horas”, en el marco de los 23 días de protesta, que comienzan el martes y hasta la quinta marcha federal universitaria.

“Es el corolario de un diálogo colectivo que tiene como objetivo seguir generando acciones en defensa de las universidades públicas nacionales, por el presupuesto universitario y por la aplicación plena de la Ley 27.795 para que el sistema universitario argentino pueda seguir funcionando”, precisaron.

Paros en el año

En rigor, el próximo martes se realizará una medida de fuerza a nivel nacional, la decimotercera del año y la cuarta de este mes. Las anteriores se concretaron el 2, el 8 y el 18 de septiembre.

Hubo otra el 27 y 28 de agosto (de 48 horas), la anterior había sido el 12. En mayo se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.

Paros escalonados

En el marco del anuncio de FATUN, se informaron cuándo serán las medidas de fuerza en las universidades de la Región. El 23 de septiembre será en la UNLa (Universidad Nacional de Lanús).

Asimismo, el 8 de octubre es el turno de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), mientras que el 2 será en la UNAV (Universidad Nacional de Avellaneda) y el 6 en la UNaB (Universidad Nacional Guillermo Brown).

Marcha Federal Universitaria

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria, que se concretará el próximo 15 de octubre. “Nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública”, convocan los rectores.