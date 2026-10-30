Las pymes reclamaron incentivos al consumo y advirtieron que no reciben respuestas del Gobierno

Diab sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo y la falta de financiamiento dificultan la recuperación de las ventas. También cuestionó las condiciones de competencia frente a los productos importados y reclamó una revisión del esquema impositivo.

Diab sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo y la falta de financiamiento dificultan la recuperación de las ventas. También cuestionó las condiciones de competencia frente a los productos importados y reclamó una revisión del esquema impositivo.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) plantearon la necesidad de implementar medidas para reactivar el consumo y sostener la actividad económica. Además, señalaron que todavía no obtuvieron respuestas oficiales a sus reclamos.

El reclamo fue expresado por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, quien reconoció que el sector considera positivo el objetivo de reducir la inflación y mantener el equilibrio fiscal, pero advirtió que esas medidas tienen consecuencias sobre la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Según explicó, la caída del consumo se mantiene desde hace varios meses y provocó cierres de negocios y cambios en las actividades comerciales.

Diab sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo y la falta de financiamiento dificultan la recuperación de las ventas. También cuestionó las condiciones de competencia frente a los productos importados y reclamó una revisión del esquema impositivo. Entre las problemáticas mencionó el contrabando, la comercialización de mercadería sin facturación y las limitaciones del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

En cuanto a los rubros más afectados, señaló a los sectores textil, indumentaria, calzado, alimentos y bebidas, farmacia, perfumería, construcción y ferreterías. Además, advirtió sobre las dificultades para conseguir empleo de calidad y el crecimiento del trabajo independiente y en aplicaciones de viajes y reparto como alternativas ante la falta de oportunidades laborales.

El escenario también quedó reflejado en el Informe de Coyuntura Industrial PyME de Industriales Pymes Argentinos (IPA), que registró una caída interanual del 4,9% en la producción fabril durante julio. La baja alcanzó a 12 de las 16 actividades analizadas y tuvo su mayor impacto en maquinaria y equipo (-26,7%), textiles e indumentaria (-15,9%) y productos minerales no metálicos (-12,6%).

Por otra parte, la utilización de la capacidad instalada descendió al 58,2%. En materia de empleo, las pymes industriales contabilizaron 1.109.956 puestos registrados en junio, unos 62.073 menos que en el mismo mes de 2025. Desde diciembre de 2023, el sector perdió 105.568 empleos formales.

De cara a 2027, el titular de CAME pidió que el Gobierno revise el rumbo de las políticas económicas y contemple medidas para fortalecer el mercado interno. La entidad espera respuestas a las propuestas presentadas y un canal de diálogo con las autoridades nacionales para atender la situación de las pequeñas y medianas empresas.