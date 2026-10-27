“Zapatazo Solidario”: Fabricantes regalaron 1.000 pares de zapatos en Plaza de Mayo

La protesta fue impulsada por la agrupación Zapateros Unidos para visibilizar la crisis del sector, marcada por la caída del consumo y el avance de las importaciones. Los empresarios denunciaron el cierre de más de 200 fábricas y reclamaron medidas para proteger la producción nacional y el empleo.

La protesta fue impulsada por la agrupación Zapateros Unidos para visibilizar la crisis del sector, marcada por la caída del consumo y el avance de las importaciones. Los empresarios denunciaron el cierre de más de 200 fábricas y reclamaron medidas para proteger la producción nacional y el empleo.

Fabricantes de calzado realizaron este martes una protesta en Plaza de Mayo, donde entregaron alrededor de 1.000 pares de zapatos de manera gratuita. La iniciativa, denominada “zapatazo solidario”, combinó una acción de ayuda a quienes necesitaban calzado con un reclamo por la situación que atravesaba la industria nacional.

La jornada fue organizada por la agrupación Zapateros Unidos y contó con el acompañamiento de la Cámara de la Industria del Calzado y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). Según las entidades del sector, más de 200 fábricas habían cerrado sus puertas en medio de las dificultades económicas y la pérdida de puestos de trabajo.

Los fabricantes atribuyeron la crisis a la caída del consumo interno, el aumento de las importaciones y el ingreso de productos de contrabando, factores que, según sostuvieron, complicaban la competencia para las empresas nacionales. Bajo una consigna solidaria, la entrega de calzado buscó visibilizar el impacto de esta situación sobre los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas.

Después de la actividad en Plaza de Mayo, empresarios y representantes sindicales participaron de una conferencia de prensa en el salón El Querandí, ubicado en Perú 322, donde expusieron los problemas del sector. Posteriormente, los manifestantes se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Producción, en avenida Corrientes 672, para presentar un petitorio ante las autoridades y reclamar medidas para sostener la producción nacional y preservar las fuentes laborales.