Quirno negó un pedido de explicaciones por la fuga de Bolsonaro

El canciller Pablo Quirno negó que el gobierno de Brasil le haya pedido explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. El dirigente opositor es investigado por la Justicia de Brasil y tras la derrota electoral, hizo pie en Argentina para viajar al país del norte.

“FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones“, aseveró el diplomático mediante su cuenta de la red social X el funcionario que participa de la reunión de Cancilleres del G20 en Atlanta.

Y acto seguido también desmintió que las relaciones diplomáticas entre ambos países se hayan visto perjudicadas “desde que Milei retiró al embajador”, ya que, según afirmó: “Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro”.

En este marco, pidió: “No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)”, cosa que fue respaldada más tarde por el presidente Javier Milei, quien sostuvo: “CLARÍN MINTIENDO. Nada nuevo bajo el sol. CIAO!”.

La declaración de Quirno ocurre luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva citara el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, tras la ayuda brindada por el gobierno argentino para la huida de Bolsonaro a Estados Unidos.

En lo que respecta al ámbito judicial, en Misiones la Justicia desestimó en 24 horas la primera de las denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano contra el Gobierno de Javier Milei por el supuesto encubrimiento.

Al mismo tiempo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con sede en Ciudad de Buenos Aires, ordenó avanzar con la investigación sobre el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, después de hacer lugar a la solicitud de la fiscal Paloma Ochoa.