Llegó el día: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina

El partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se disputará esta noche en el Monumental.

El partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se disputará esta noche en el Monumental.

La Selección Argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi.

El encuentro se llevará a cabo desde las 20 en el Estadio Monumental. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero. Transmisión de TyC Sports y Telefe.

Más allá de lo deportivo, porque es el tercer amistoso de Fecha FIFA, las miradas están puestas en el astro rosarino, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la Selección Argentina luego de 21 años de vestir la casaca albiceleste.

Durante su paso por la Selección, Messi deja marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

La probable formación

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.