Argentina solicitó la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-UE

El Gobierno Nacional solicitó la aplicación provisional del acuerdo comercial sellado entre el Mercosur y la Unión Europea luego de su sanción en la Cámara de Senadores.

El anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, desde su cuenta de X.

“A partir de la promulgación de la ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la presentación ante el Mercosur y la Unión Europea de las notas correspondientes, Argentina ha solicitado formalmente la aplicación provisional del acuerdo como fue aprobado el pasado enero”, sintentizó.