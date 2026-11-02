Metrodelegados advierten por paros sorpresivos en el subte

El servicio de transporte de la Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo foco de conflicto. Metrodelegados emitió un comunicado oficial este lunes 2 de noviembre de 2026 en el que advierte sobre “posibles medidas de autodefensa” que afectarían el normal funcionamiento de todas las líneas de subte y el Premetro.

A través del escrito firmado por el Secretario General, Néstor Segovia, y la Secretaria de Organización, Virginia Bouvet, el sindicato informó que los trabajadores se encuentran en un estricto estado de alerta debido a las “reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos” que viene sufriendo el personal desde hace meses.