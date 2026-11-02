Dónde voto: publicaron el padrón provisorio para las elecciones 2027



La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón electoral provisorio para las elecciones presidenciales de 2027, en la que se elegirán presidente y vice, además de renovar parcialmente la composición del Congreso.

Los ciudadanos podrán verificar hasta el 30 de noviembre, a través del sitio web www.padron.gob.ar, si figuran en el Registro Nacional de Electores y pedir correcciones si encuentran errores u omisiones. Para realizar las consultas se debe colocar el DNI, género y distrito electoral, o sea, la jurisdicción en la que se tiene domicilio.

Desde la CNE destacaron que “es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”.

Plantearon que “la participación electoral comienza también con la información”, y que revisar el padrón “es una manera sencilla de contribuir a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto”.

Explicaron en un comunicado que “los jóvenes electores que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo, podrán verificar si ya fueron incluidos” y que “de igual modo, para el caso de aquellos electores que no deban figurar en el mismo”.

Aclararon que “en esta oportunidad, la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados, indicando su sección y circuito electoral”.

Las elecciones 2027

Según el Código Nacional Electoral “la elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos”, que en el caso del próximo año será el domingo 24 de octubre de 2027.

La convocatoria deberá hacerse con al menos 90 días de anticipación y contemplará: Día de elección, distrito electoral, clase y número de cargos a elegir, número de candidatos por los que podrá votar el elector e indicación del sistema electoral aplicable.

Además de presidente y vice para el período 2027-2031, en las elecciones del próximo año en la Argentina se elegirán 130 bancas de la cámara de Diputados, y 24 del Senado.

En 21 provincias se elegirán gobernador y vicegobernador, mientras que la ciudad de Buenos Aires votará jefe y vicejefe de Gobierno. Sumado a la renovación en legislaturas provinciales, intendencias y concejos deliberantes, de acuerdo a cada distrito.

Las provincias en las que se elegirán gobernador y vice en 2027 son: Buenos Aires, ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.