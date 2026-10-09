Bullrich se reunió con Milei en medio de la interna del Gobierno: “Hablamos de todo lo que vengo planteando”

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza mantuvo un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos. La reunión se produjo tras sus cuestionamientos a distintas decisiones del oficialismo.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza mantuvo un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos. La reunión se produjo tras sus cuestionamientos a distintas decisiones del oficialismo.

Patricia Bullrich se reunió este viernes con Javier Milei en la Quinta de Olivos, en medio de las tensiones internas del Gobierno nacional. Tras el encuentro, la senadora aseguró que mantuvo una “conversación profunda” con el mandatario y que hablaron “de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”.

La reunión, que se extendió durante más de dos horas, se produjo luego de que Bullrich marcara diferencias con la estrategia política y económica del oficialismo. Entre sus principales cuestionamientos estuvieron el tratamiento de la Ley de Tierras, el DNU 70/2023 y algunos puntos del proyecto de Presupuesto 2027 vinculados con los recortes en Discapacidad.

Otro de los puntos de tensión fue su postura frente al pliego de la fiscal Susana Pernas, enviado por el Poder Ejecutivo. El pasado 7 de octubre, Bullrich anticipó que votaría en contra de su designación por su actuación en el caso Chocobar. Además, reclamó mayor participación en las discusiones de la mesa política del oficialismo.

Tras la reunión, la legisladora compartió un mensaje en sus redes sociales y lo cerró con la sigla “TMAP”, utilizada por el asesor presidencial Santiago Caputo y que significa “Todo marcha acorde al plan”. Por el momento, no se difundieron detalles sobre los temas abordados ni se anunciaron acuerdos concretos entre Milei y Bullrich.