Baradel deja la conducción de SUTEBA tras 18 años y se abre una nueva etapa en el gremio docente

Roberto Baradel confirmó que no se presentará a las próximas elecciones de SUTEBA y pondrá fin a un ciclo de 18 años al frente del principal gremio docente bonaerense. La definición marca el cierre de una etapa iniciada en 2004, con una conducción atravesada por conflictos salariales, paros prolongados y una fuerte exposición pública en la escena política provincial.

La decisión se inscribe en una estrategia de recambio impulsada por la conducción oficialista, que busca ampliar la representación interna y avanzar en una renovación dirigencial acordada. En ese esquema, la candidata promovida para encabezar la continuidad del espacio es María Laura Torre, actual secretaria adjunta del sindicato.

Los comicios de SUTEBA se realizarán el 13 de mayo, mientras que las nuevas autoridades asumirán el 23 de mayo. Con esa hoja de ruta, el gremio se encamina a una transición ordenada en una de las organizaciones sindicales con mayor peso dentro del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.

Una conducción marcada por la conflictividad salarial

Durante su extensa gestión, Baradel fue una de las figuras más visibles del sindicalismo docente bonaerense y tuvo un papel central en las negociaciones salariales y los conflictos paritarios. Su nombre quedó asociado a las disputas con distintas administraciones provinciales, desde las de Felipe Solá y Daniel Scioli hasta las de María Eugenia Vidal y Axel Kicillof.

Entre los principales hitos de ese recorrido aparecen las huelgas prolongadas durante la gestión de Scioli y la fuerte confrontación de 2017, cuando las paritarias docentes no lograron acuerdo bajo el gobierno de Vidal. En esos años, la figura de Baradel se consolidó como referencia sindical y también como uno de los dirigentes más cuestionados por sectores de la oposición.

En la etapa más reciente, su vínculo con la administración de Kicillof mostró mayor cercanía política. Ese escenario coincidió con una menor frecuencia de paros docentes a nivel provincial, una tendencia que se sostuvo hasta marzo pasado y que marcó una diferencia respecto de períodos anteriores.

Continuidad en la CTERA y la CTA

Aunque dejará la secretaría general de SUTEBA, Baradel continuará con actividad gremial y política en otros espacios. Actualmente se desempeña como secretario general adjunto de CTERA y como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, dos cargos desde los que buscará sostener protagonismo en la agenda sindical.

Entre sus objetivos aparece el trabajo por la reunificación de las dos centrales sindicales, la CTA-T y la CTA-A, una meta que forma parte de su proyección para esta nueva etapa fuera de la conducción cotidiana del gremio bonaerense.

Ese recorrido, además, estará atravesado por nuevos desafíos electorales. Baradel deberá renovar sus cargos tanto en CTERA como en la CTA durante los respectivos procesos internos previstos para este año, en un escenario en el que su salida de SUTEBA no implica un retiro de la actividad sindical, sino un reordenamiento de su lugar dentro del mapa gremial.