Caputo aseguró que la derrota de Trump no cambiará la relación entre Argentina y Estados Unidos

El ministro de Economía afirmó que el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses no modificará el vínculo bilateral y aseguró que el Gobierno está preparado para afrontar eventuales presiones cambiarias sin depender de la asistencia financiera de Donald Trump en 2027.

El ministro de Economía afirmó que el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses no modificará el vínculo bilateral y aseguró que el Gobierno está preparado para afrontar eventuales presiones cambiarias sin depender de la asistencia financiera de Donald Trump en 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la derrota electoral del presidente estadounidense Donald Trump no cambiará la relación entre Argentina y Estados Unidos. Durante una charla organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el funcionario afirmó que el resultado era esperado y sostuvo que el Gobierno ya había conversado sobre el escenario con el Tesoro norteamericano durante la cumbre del G20.

“Para la Argentina no cambia nada. Era un resultado esperado. Yo ya lo hablé con el Tesoro de los Estados Unidos en el G20. No va a cambiar esencialmente la relación”, expresó Caputo durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En ese contexto, el titular del Palacio de Hacienda reiteró que la administración de Javier Milei se prepara para no necesitar el respaldo financiero de Trump el próximo año. Además, aseguró que la economía argentina cuenta con fundamentos sólidos y que el programa económico tiene herramientas para enfrentar una eventual presión cambiaria. “Si vienen, les vamos a tener que pegar otro cascotazo”, advirtió en referencia a quienes intenten apostar contra el peso.

Por último, Caputo defendió el nivel actual del tipo de cambio y afirmó que no está atrasado. También destacó que el Banco Central compró US$16.000 millones sin emitir pesos y que el país cuenta con un acuerdo de intercambio de monedas con Estados Unidos. Según el ministro, esos factores fortalecen la posición económica del Gobierno y permiten proyectar un escenario de mayor tranquilidad para 2027.