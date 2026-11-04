Visita del papa León XIV: cuándo serán las dos cadenas nacionales que confirmó el Gobierno

La visita de León XIV se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Gobierno también confirmó que habrá transmisiones oficiales del resto de la agenda para que los medios puedan tomar la señal.

La visita de León XIV se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Gobierno también confirmó que habrá transmisiones oficiales del resto de la agenda para que los medios puedan tomar la señal.

El Gobierno confirmó que habrá dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La primera será el domingo 8 de noviembre, a las 19, con las palabras del presidente Javier Milei y el Pontífice. La segunda se emitirá el lunes 9, a partir de las 11.30, durante la misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La primera transmisión incluirá los discursos de Milei y León XIV desde el Palacio Libertad, en el marco del encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. El mandatario recibirá al Papa en Aeroparque y participará de las actividades oficiales previstas para su llegada al país.

La segunda cadena nacional será durante la misa que el Sumo Pontífice encabezará el lunes por la mañana en el Monumento a los Españoles. Se trata de una de las celebraciones centrales de la visita apostólica, que también contará con la presencia del Presidente.

La visita de León XIV se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Gobierno también confirmó que habrá transmisiones oficiales del resto de la agenda para que los medios puedan tomar la señal.