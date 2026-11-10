El Papa en Córdoba: preside su segunda misa en Argentina

El Papa León XIV arribó esta mañana a Córdoba. Misa en el predio de FAdeA.

El Papa León XIV arribó esta mañana a Córdoba. Misa en el predio de FAdeA.

El Papa León XIV viajó esta mañana a la provincia de Córdoba, en su tercer día en Argentina, donde preside se segunda misa en el país en la explanada de la Escuela de Aviación Militar / FAdeA, de la que participan más de 500 mil personas.

Cuando aterrizó el avión, fue recibido por el gobernador de Córdoba Martín Llaryora recibe al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, acompañado por el intendente de la ciudad, Daniel Passerini y el arzobispo provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi.

Tras un tramo en camioneta, abordó el papamóvil para saludar a los cientos de miles de fieles que lo esperaban en el predio. Luego, el momento de la misa, la segunda que preside en Argentina (la tercera será en Luján).

Tras la ceremonia, mantendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A su término, regresará a la Ciudad de Buenos Aires para el encuentro con jóvenes.