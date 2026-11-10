¿Quiénes fueron el Cura Brochero y Mama Antula?

En la segunda misa presidida por el Papa León XIV en el país, que se realizó esta mañana en Córdoba, recordaron el trabajo del Cura Brochero y Mama Antula, canonizada por Francisco. ¿Quiénes fueron, que hicieron y qué significan para la Iglesia?

El Cura Brochero

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, Santa Rosa de Río Primero. Se formó en el seminario Nuestra Señora de Loreto y fue ordenado sacerdote en 1866.

Sus primeras tareas pastorales las desarrolló en la catedral de la capital provincial, donde asistió a las personas afectadas por la devastadora epidemia de cólera. Sin embargo, su mayor legado quedó ligado a las comunidades de Traslasierra.

Allí, el “Cura Gaucho” combinó su labor evangelizadora con el impulso de obras fundamentales para la región, como escuelas, capillas, caminos a través de las Altas Cumbres y canalizaciones para garantizar el abastecimiento de agua.

En 1908 presentó su renuncia por motivos de salud y falleció el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, ciego y afectado por la lepra.

Mama Antula

En el siglo XVIII, María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, llevó adelante una tarea excepcional para una mujer de su época. Nacida en una familia acomodada de Santiago del Estero, dejó de lado sus privilegios para preservar la tradición jesuita luego de que la Corona española decretara la expulsión de la orden.

Para cumplir su misión, recorrió miles de kilómetros a pie descalza y pidió limosna para construir la emblemática Santa Casa de Ejercicios Espirituales, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un establecimiento que se inauguró en 1799, el mismo año de su muerte, el cual permanece en funcionamiento hasta la actualidad.

Asimismo, Mama Antula introdujo en el país la devoción a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.