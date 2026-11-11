El Gobierno argentino rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea

La Cancillería calificó la decisión de Teherán como una acusación “inadmisible” contra instituciones nacionales y exigió que el país asiático coopere con la Justicia argentina por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

La Cancillería calificó la decisión de Teherán como una acusación “inadmisible” contra instituciones nacionales y exigió que el país asiático coopere con la Justicia argentina por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

El Gobierno argentino rechazó categóricamente la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea nacionales. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la medida como una acusación “inadmisible” contra instituciones legítimamente constituidas y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional.

Desde la Cancillería señalaron que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución Nacional y desarrollan sus funciones con respeto a las leyes argentinas, el derecho internacional y los tratados vigentes. La declaración iraní alcanza a la Armada y a la Fuerza Aérea, pero no incluye al Ejército Argentino.

La decisión de Teherán fue presentada como una respuesta a la determinación del gobierno de Javier Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán al registro nacional de organizaciones terroristas. Para justificar su postura, las autoridades iraníes invocaron el principio de reciprocidad y advirtieron que la Argentina será responsable de las consecuencias derivadas de esta medida.

Además, el Gobierno argentino volvió a reclamar cooperación a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y la AMIA, perpetrado en 1994. Cancillería cuestionó que Teherán no cumpla las órdenes internacionales de detención vigentes y recordó que, tres décadas después, los acusados todavía no comparecieron ante la Justicia argentina. También reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y el rechazo a toda forma de terrorismo.