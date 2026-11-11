Scaloni seguirá al frente de la Selección

El entrenados Lionel Scaloni renovará contrato con la AFA y afrontará un nuevo ciclo con la Selección.

El entrenados Lionel Scaloni renovará contrato con la AFA y afrontará un nuevo ciclo con la Selección.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, renovará su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta 2030 y será anunciado el jueves, en la conferencia de prensa previa al primer amistoso contra Uruguay.

Scaloni será el primer técnico de la historia de la Selección que dirigirá tres mundiales (Qatar 2022, Norteamérica 2026 y el Mundial del Centenario 2030). Será un récord ya que superará a César Luis Menotti (dirigió en 1978 y 1982) y Carlos Salvador Bilardo (dirigió en 1986 y 1990).

El 19 de julio, tras la derrota en la final con España, Scaloni puso en duda su continuidad y habló de una “evaluación” tras un final de ciclo que se había consolidado desde 2018 hasta la actualidad. Sin embargo, continuará al frente de la Selección.