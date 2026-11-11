La Selección avanza con los trabajos de cara a los amistosos

La Selección entrenará este miércoles por la tarde. El viernes afronta el primer amistoso, con Uruguay, en la Bombonera.

La Selección entrenará este miércoles por la tarde. El viernes afronta el primer amistoso, con Uruguay, en la Bombonera.

La Selección Argentina avanza con los preparativos para la doble fecha FIFA, la última del año. El entrenamiento de este miércoles, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, será por la tarde.

Ayer encararon la primera práctica, fue por la mañana. El entrenador Lionel Scaloni encabezó las acciones futbolísticas, que se extendieron durante cincuenta minutos.

El segundo entrenamiento está pactado para hoy a las 17, con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados.

A la misma hora, pero del jueves, se realizarán las últimas actividades (cerradas); el mismo día, sin confirmación de horario establecido, Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual.

La Selección Argentina tiene programados los dos amistosos internacionales pactados para afrontar la última fecha FIFA del año.

El viernes 13 de noviembre recibirá a Uruguay, desde las 20:00 (hora argentina), en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como “La Bombonera”.

Por último, el martes 17 afrontará el segundo partido ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.