El Gobierno pidió no utilizar los discursos del papa León XIV para alimentar disputas políticas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el mensaje del Pontífice tiene un alcance universal y debe interpelar a toda la sociedad. Además, aseguró que las ideas de la Iglesia son compatibles con la economía de mercado y defendió las políticas de Javier Milei.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el mensaje del Pontífice tiene un alcance universal y debe interpelar a toda la sociedad. Además, aseguró que las ideas de la Iglesia son compatibles con la economía de mercado y defendió las políticas de Javier Milei.

El Gobierno nacional pidió evitar que los discursos del papa León XIV durante su visita a la Argentina sean utilizados para alimentar disputas políticas locales. El planteo fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada, luego de que el avión del Pontífice partiera rumbo a Perú.

“El mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad”, sostuvo Ravier, quien remarcó que León XIV pidió evitar las divisiones. En ese sentido, enumeró una serie de coincidencias entre el pensamiento del Papa y la gestión de Javier Milei, entre ellas la defensa de la vida desde la concepción, la familia, el valor del trabajo, la iniciativa privada, la lucha contra la corrupción y la necesidad de limitar el poder político.

Por otra parte, el funcionario aseguró que la Doctrina Social de la Iglesia es compatible con la economía de mercado y las ideas de la libertad. También defendió la política económica del Gobierno al referirse a la frase del Papa sobre la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas. “Todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023 es poner la economía al servicio de las personas”, afirmó.

Consultado sobre posibles cambios en las políticas de discapacidad y el financiamiento de la educación, Ravier hizo referencia al Presupuesto 2027 y cuestionó la falta de transparencia presupuestaria de las universidades públicas. No obstante, pidió tiempo para evaluar el impacto de las reflexiones del Pontífice y concluyó que sus palabras representan un mensaje transversal que debe ser escuchado por todos los sectores.