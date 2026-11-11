Robo a mano armada en una estación de servicio de Avellaneda

La Policía detuvo a dos delincuentes, acusados de perpetrar un robo en la estación de servicio de Larralde y Güemes, en Avellaneda.

La Policía detuvo a dos delincuentes, acusados de perpetrar un robo en la estación de servicio de Larralde y Güemes, en Avellaneda.

Un robo a mano armada se registró en una estación de servicio de Avellaneda. La víctima es un joven de 23 años y a partir del seguimiento de las cámaras de seguridad, lograron identificar y detener a los dos delincuentes.

El asalto ocurrió en las calles de Crisólogo Larralde y Güemes. Dos delincuentes bajaron de una camioneta marca Ford EcoSport, sin dominio delantero y con patente no legible trasera, y robaron en la estación de servicio GNC “Serví Temp”. La víctima es un joven de 23 años.

“Es así que a través de seguimiento fílmico por personal de cámaras municipales COM central, logran interceptar al rodado”, informaron las fuentes. En Mansilla e Irigoyen, dieron la voz de alto e identificaron a los ocupantes, señalados por el robo. Son varones mayores de edad.

Los dos hombres quedaron acusados de “robo agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego”, además secuestraron un revólver calibre 32 sin municiones y la camioneta utilizada en el hecho.