León XIV en Córdoba: “La Iglesia no es un negocio” y pidió no abandonar la misión evangelizadora

Durante su encuentro con seminaristas y religiosos en la Catedral de Córdoba, el Papa llamó a fortalecer la vocación, mantener el compromiso con los más vulnerables y llevar el Evangelio a todos los rincones del país.

Durante su encuentro con seminaristas y religiosos en la Catedral de Córdoba, el Papa llamó a fortalecer la vocación, mantener el compromiso con los más vulnerables y llevar el Evangelio a todos los rincones del país.

El papa León XIV encabezó este martes un encuentro con seminaristas, sacerdotes y religiosos en la Catedral de Córdoba, donde dejó un contundente mensaje sobre el rol de la Iglesia Católica: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”.

Durante su discurso, el Sumo Pontífice agradeció el recibimiento y reflexionó sobre la vocación religiosa. En ese sentido, advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, por lo que pidió recuperar el encuentro personal con el Señor, la Eucaristía y la escucha de la Palabra. También llamó a no permitir que el cansancio, las urgencias y la rutina apaguen el compromiso religioso.

Por otra parte, León XIV hizo hincapié en la necesidad de acompañar a las personas más vulnerables y reconoció el trabajo social de la Iglesia en Argentina. Mencionó problemáticas como el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y de vivienda digna. Además, recordó una frase de su antecesor, el papa Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

Finalmente, el Pontífice pidió a los religiosos llevar el Evangelio “a todos los rincones”, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y los alentó a continuar con su misión sin bajar los brazos. Antes de finalizar su paso por la Catedral, rezó junto a los presentes y saludó a los fieles que lo esperaban en el exterior. Luego tenía previsto regresar a Buenos Aires para participar de un encuentro y una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Agencia Noticias Argentinas +1