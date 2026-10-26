Dos detenidos por un intento de homicidio en Avellaneda

En septiembre, un hombre fue baleado en la puerta de su casa. La investigación estableció que el intento de homicidio fue producto de un conflicto de vieja data.

En septiembre, un hombre fue baleado en la puerta de su casa. La investigación estableció que el intento de homicidio fue producto de un conflicto de vieja data.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hombres acusados por un intento de homicidio, que tuvo lugar en Avellaneda. El hecho que se les imputa ocurrió en septiembre pasado, pero los allanamientos se registraron en los últimos días.

Los detenidos tienen 29 y 32 años. Fueron capturados en una serie de allanamientos, ordenados por la Justicia, en función de una causa caratulada como “homicidio en grado de tentativa doblemente calificado por ser cometido por dos o más personas y por el empleo de arma de fuego”.

El hecho data del 16 de septiembre pasado. Un hombre, con heridas de arma de fuego, ingresó al Hospital Fiorito de Avellaneda. La víctima fue identificada como Alejandro, de 34 años, y presentaba una herida con orificio de entrada en el cráneo lado izquierdo y un orificio de entrada y salida en el abdomen.

Fue su pareja la que señaló al sospechoso. Los investigadores descartaron la hipótesis de robo, se establece además que tanto víctima como imputado se habían enfrentado a tiros en Montes de Oca y Vicente López, en agosto pasado.

El día del ataque, la víctima se encontraba en el frente de su domicilio, donde fue sorprendido por el agresor que “disparó sin mediar palabras”.

Finalmente, dos hombres fueron detenidos. La Policía secuestró un arma de fuego marca Glock calibre 9mm y cinco municiones intactas del mismo calibre. Intervienen en esta causa el Juzgado de Garantías Nº 2 y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.