El emotivo mensaje de despedida de la torre de control de Ezeiza al papa León XIV

Los controladores aéreos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza le dedicaron unas sentidas palabras al Sumo Pontífice antes de su partida rumbo a Perú. “Su presencia nos conmovió, nos tocó el corazón y renovó nuestra fe y esperanza”, expresaron.

Los controladores aéreos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza le dedicaron unas sentidas palabras al Sumo Pontífice antes de su partida rumbo a Perú. “Su presencia nos conmovió, nos tocó el corazón y renovó nuestra fe y esperanza”, expresaron.

El papa León XIV recibió un emotivo mensaje de despedida desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, minutos antes de que el avión de Aerolíneas Argentinas despegara rumbo a Perú. El saludo fue transmitido por radio a la tripulación y estuvo dirigido especialmente al Sumo Pontífice, en agradecimiento por su histórica visita a la Argentina.

A través de la frecuencia aeronáutica, una operadora se comunicó con los pilotos para pedirles que le hicieran llegar unas palabras al Papa. “Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su visita a la Argentina. Su presencia nos conmovió, nos tocó el corazón y renovó nuestra fe y esperanza”, expresó.

En el mensaje, los trabajadores también destacaron las enseñanzas que dejó León XIV durante su estadía en el país. “Nuestra nación agradece profundamente su visita y cada una de las enseñanzas que nos ha dejado. Ahora nos toca ir y anunciar. Lo despedimos con el afecto de todo el pueblo argentino y con el deseo de que lleve consigo el amor de nuestra patria. Hasta siempre, Santo Padre”, concluyó el saludo.

El avión que trasladó al Papa despegó este miércoles 11 de noviembre desde Ezeiza con destino a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica. De esta manera, León XIV cerró una visita de cuatro días por la Argentina, que incluyó encuentros con autoridades, actividades religiosas y una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján.