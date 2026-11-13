La Noche de los Museos en CABA: propuestas y transporte

Llega una nueva edición de La Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. El transporte será gratuito a partir de las 18.

Llega una nueva edición de La Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. El transporte será gratuito a partir de las 18.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva edición de La Noche de los Museos, que se celebrará este sábado, con la participación récord de más de 350 espacios culturales que abrirán sus puertas de manera gratuita entre las 19 y las 2 de la madrugada.

Organizada por el Ministerio de Cultura porteño, la 22ª edición del encuentro superará las 320 instituciones que participaron en 2025 y ofrecerá una programación que incluirá exposiciones, visitas guiadas, música en vivo, talleres, proyecciones, intervenciones artísticas y experiencias inmersivas.

La propuesta permitirá recorrer museos públicos y privados, edificios históricos, galerías y centros culturales distribuidos por los distintos barrios porteños, además de acceder a espacios que habitualmente permanecen cerrados al público.

Entre los atractivos de esta edición figuran el Teatro Colón, el Planetario Galileo Galilei, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), la Usina del Arte y el Museo del Humor, junto con numerosas instituciones barriales que ofrecerán actividades especiales.

Transporte

Para facilitar los recorridos, el Gobierno de la Ciudad dispondrá de transporte público gratuito. Los colectivos podrán utilizarse sin costo entre las 18 del sábado y las 3 del domingo mediante un pase descargable, mientras que los subtes serán gratuitos desde las 18 hasta el cierre de su servicio.

También funcionará el eBus, con frecuencias de 15 minutos, y se habilitarán hasta cuatro viajes gratuitos de 45 minutos en Ecobici.