Protesta de ATE ANAC por salarios y desfinanciamiento

Tres años sin paritaria sectorial y salarios congelados por 10 meses, es lo que denuncia ATE ANAC. Paro a la japonesa.

Tres años sin paritaria sectorial y salarios congelados por 10 meses, es lo que denuncia ATE ANAC. Paro a la japonesa.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su sector de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realizará este viernes una jornada de protesta bajo la modalidad denominada “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque.

El Coordinador Nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, precisó que se concentrará principalmente en las áreas de control terrestre y busca denunciar el congelamiento de parte de los salarios, la falta de negociaciones paritarias sectoriales y el desfinanciamiento de las áreas operativas del organismo.

“No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional”, sostuvo.

El dirigente confirmó que la medida se desarrollará en Ezeiza y Aeroparque y señaló que el reclamo se produce en un contexto de crecimiento del movimiento aerocomercial. “Con récords de pasajeros, reclamamos por tres años sin paritaria sectorial y más de diez meses con parte del salario congelado”, expresó.

También denunció el desfinanciamiento de distintas áreas operativas de la ANAC, que repercute en la seguridad tanto del personal como de los pasajeros.