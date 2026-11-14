Comenzaron las pericias por la explosión en Remedios de Escalada: buscan restos humanos

La pérdida de gas pudo ser controlada esta madrugada y ya comenzaron las pericias. Una persona murió y decenas resultaron heridas. No descartan que haya más víctimas entre los escombros.

La pérdida de gas pudo ser controlada esta madrugada y ya comenzaron las pericias. Una persona murió y decenas resultaron heridas. No descartan que haya más víctimas entre los escombros.

La Justicia confirmó que el escape de gas finalizó esta madrugada y comenzaron a realizarse las pericias correspondientes en la zona, tras la explosión que dejó un muerto y decenas de heridos. Buscan restos humanos.

“A las 2:00 horas de la madrugada, personal de Metrogas logró cerrar el suministro de gas”, informaron fuentes judiciales a InfoRegión.

A partir de ello, los Bomberos iniciaron las tareas de enfriamiento, para evitar que haya focos que tomen fuerza. Posteriormente, ingresó personal de la Policía Ecológica para realizar un relevamiento de los riesgos existentes.

“En estos momentos, se están dando inicio a las pericias correspondientes en el lugar. Para ello, se utilizarán canes especializados a fin de determinar la posible existencia de restos humanos”, detallaron.

Además, se informó que el cuerpo de la persona fallecida fue hallado junto a la camioneta perteneciente a la empresa tercerizada que se encontraba trabajando en el lugar. “Hasta el momento, no se ha logrado establecer su identidad”, apuntaron.

La explosión en Beltrán y Del Valle Iberlucea, pleno centro comercial de Remedios de Escalada, dejó un saldo trágico. Una persona falleció y otras 30 resultaron heridas, algunas de gravedad. No se descarta que haya más víctimas. Había denuncias de personas desaparecidas pero fueron encontradas.

El club Talleres (Coronel Timote 3401) se convirtió en un centro de recepción de evacuados, mientras que la plaza Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen 6200), a metros de la zona siniestrada, es un punto de información para vecinos y allegados.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, a cargo de Yanina Estevez, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. “No hay detenidos por el momento, si dos personas demoradas hasta tanto se culminen las diligencias preliminares“, informaron a InfoRegion.