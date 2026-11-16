Explosión en Remedios de Escalada: El Municipio será querellante y anunció ayuda

El intendente Julián Álvarez mantuvo una reunió con vecinos, a quienes les anunció que el Municipio será querellante en la causa contra Metrogas y ayuda económica extraordinaria e inmediata.

El intendente Julián Álvarez mantuvo una reunió con vecinos, a quienes les anunció que el Municipio será querellante en la causa contra Metrogas y ayuda económica extraordinaria e inmediata.

El Municipio de Lanús anunció una serie de ayudas a los vecinos damnificados por la explosión seguida del incendio en el centro de Remedios de Escalada, al tiempo que precisó que será querellante en la causa contra MetroGas. Denuncia incumplimiento de protocolos de emergencia.

El intendente Julián Álvarez mantuvo con los vecinos damnificados de forma directa, encuentro en el que se definieron medidas orientadas a cubrir las necesidades más urgentes y avanzar en la recuperación de la zona.

También informó que será querellante en la causa contra MetroGas porque hubo un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa”.

Además, el Municipio anunció el otorgamiento de una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados, además de la eximición de Tasas Municipales para los locales del Centro Comercial.

También se informó el envío de un proyecto de ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos de la zona afectada.

En cuanto a la circulación y estado de las zonas afectadas, el Municipio detalló que el epicentro del suceso (zona roja) continúa con el acceso restringido debido a la realización de peritajes técnicos estimados hasta el próximo viernes: Del Valle Iberlucea y Beltrán.

Las tareas de demolición en la esquina donde ocurrió la explosión se pondrán en marcha una vez que la Justicia lo autorice. El fin de semana comenzaron las pericias.

Mientras tanto, los residentes ajenos a la zona roja y las instituciones ya se encuentran habilitados para retomar sus actividades y retornar a sus viviendas.

Por último, desde el gobierno local solicitaron prudencia y respeto en relación a la persona fallecida en el lugar del hecho, cuya identificación formal continúa a cargo de la Policía Científica.