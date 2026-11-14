La búsqueda de la familia de un trabajador de MetroGas

La familia de Marcelo García, el operario de MetroGAS de 47 años que desapareció, pide que no dejen buscarlo. Aseguran que estaba trabajando en la zona de la explosión.

La familia de Marcelo García, el operario de MetroGAS de 47 años que desapareció, pide que no dejen buscarlo. Aseguran que estaba trabajando en la zona de la explosión.

Los familiares de Marcelo García, el operario de MetroGAS de 47 años que desapareció, aseguraron que todavía no tienen noticias sobre su paradero y desmintieron las versiones que circularon sobre su supuesta aparición con vida.

Su entorno sostuvo que continúan buscándolo y afirmaron que no recibieron información oficial sobre su situación. “Nos enteramos de que estaba ahí”, aseguraron.

Los familiares también indicaron que realizaron la denuncia correspondiente en una comisaría de Lanús y reclaman que continúen las tareas de búsqueda.

El Municipio había asegurado que ya no había personas desaparecidas pero no se descartaba que hubiera más víctimas.