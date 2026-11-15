Explosión en Remedios de Escalada: vecinos cortaron Hipólito Yrigoyen para reclamar respuestas

La protesta se realizó a una cuadra del lugar donde ocurrió el estallido de gas. Los residentes reclamaron mayor asistencia, garantías de seguridad y respuestas de las autoridades ante el temor por nuevas pérdidas.

La protesta se realizó a una cuadra del lugar donde ocurrió el estallido de gas. Los residentes reclamaron mayor asistencia, garantías de seguridad y respuestas de las autoridades ante el temor por nuevas pérdidas.

Vecinos de Remedios de Escalada cortaron este domingo la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la calle Garay, para reclamar respuestas tras la explosión de gas que dejó una persona muerta y decenas de heridos. La manifestación se desarrolló a una cuadra del lugar del siniestro y expuso la preocupación de las familias afectadas.

Durante la protesta, los residentes expresaron su malestar por la falta de respuestas y cuestionaron el accionar de Metrogas y las autoridades municipales. Además, reclamaron mayor presencia del Estado, asistencia para quienes sufrieron daños y la conformación de un espacio de emergencia que permita atender las necesidades de los damnificados.

Otro de los principales reclamos estuvo relacionado con el temor por posibles nuevas pérdidas de gas en las cuadras cercanas. Los vecinos manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad de la zona y la incertidumbre que atraviesan las familias que todavía no saben cuándo podrán regresar a sus viviendas.

En paralelo, los habitantes organizaron colectas para ayudar a dos familias que perdieron sus casas y a los comerciantes cuyos locales resultaron afectados por la explosión. Entre los negocios damnificados se encuentran un vivero, una pollería, una fiambrería y un local de ropa. Mientras tanto, el corte sobre Hipólito Yrigoyen obligó a modificar la circulación vehicular en ese sector de Remedios de Escalada.